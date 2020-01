Jonge ondernemer: Hilversumse Oscar (10) runt zijn eigen snoepwinkel voor expats

HILVERSUM - De Britse Oscar runt een online snoepwinkel voor expats in Nederland: Oscar's Little Sweet Shop . Hij is nog maar tien jaar oud, maar klinkt al als een echte ondernemer. "Alle winst stop ik weer terug in mijn bedrijf, want ik wil investeren in een snoepmachine."

Samen met zijn zoon zit hij regelmatig achter de computer om bestellingen te verwerken. "Er is een grote groep expats hier in Hilversum en vooral rond de kerst kwamen er veel bestellingen binnen. Zelfs uit Den Haag!"

Zijn vader helpt hem een handje. "We waren blij verrast toen Oscar met het idee kwam," zegt Graham Hickman. "En we begeleiden hem waar we kunnen bij dit leerzame project."

Oscar geeft een rondleiding in zijn winkel. "We hebben Fudge, After Eight en allemaal andere Britse lekkernijen," vertelt hij. Een paar maanden geleden begon hij zijn snoepjeswinkel via Facebook. "Ik heb al meer dan 110 bestellingen gehad, het gaat supergoed."

Investering

Vader en zoon pakken samen al het snoepgoed voor hun klanten in. "En dan sturen we ze een berichtje of ze het komen ophalen of dat wij het bezorgen," zegt Oscar. Is het niet veel werk? "Ja, maar het is erg leuk om te doen," zegt Oscar. "We stappen in mijn vaders auto en gaan alle snoepjes langsbrengen."

De winst delen ze. "We hebben fifty-fify geïnvesteerd aan het begin, dus de opbrengsten zijn ook voor ons alle twee," zegt Oscar. Alhoewel, eigenlijk gaat alle 'profit' weer terug in het bedrijf. "We hoeven geen extra geld meer uit te geven, want alles komt uit onze eigen business."

Goede werkgever

Oscar weet wel wat hij later wil worden. "Ik hou van inkopen en verkopen, dus ik wordt later wel 'businessman' worden. Dan ben ik eigen baas." En wie is bij Oscar's Little Sweet Shop de baas? "Oscar natuurlijk," lacht vader Graham. "Maar hij is een goede werkgever hoor." En kan hij al bijna zijn vaste baan opzeggen? "Dat zou mooi zijn, haha. Nou, ik kom graag fulltime werken voor Oscar als het zover is."

Het is verleidelijk, maar zélf snoepen is helaas niet de bedoeling. "Dan eet ik mijn eigen winst op, dat kan niet," zegt Oscar. Graham is onder de indruk van de discipline van zijn zoon. "Normaal is het echt een zoetekauw, maar nu het ten koste gaat van zijn inkomsten, kan hij het gewoon laten staan."