Emotioneel: brandweerman Jasper krijgt lintje en ziet zieke vader plots binnenkomen

NEDERHORST DEN BERG - Het krijgen van een koninklijke onderscheiding is altijd emotioneel, maar voor brandweerman Jasper Petrus uit Nederhorst den Berg kreeg zijn lintje zaterdagavond een wel extra emotionele lading. De verrassing was groot toen Jaspers ernstig zieke vader op zijn ziekbed plots de kazerne binnenkwam.

De brandweer had de vrouw van Jasper op de hoogte gebracht van zijn lintje. Zij heeft toen alles in werking gezet met stichting Ambulancewens, dat door heel Nederland mensen helpt hun laatste wens te vervullen.

De vader van Jasper werd, nadat hij was gebracht door de ambulance, omhoog getakeld door de hoogwerker van Brandweer Weesp. "Mijn vader kan niet meer lopen en zelf reizen, dus het was ontzettend bijzonder dat hij en mijn moeder er bij konden zijn", aldus de brandweerman. "Het maakte me erg emotioneel."

De brandweerman kreeg een lintje voor 20 jaar brandweerdienst.

Emotioneel

Ook de vader van Jasper was erg blij dat hij er bij kon zijn. "Mijn vader was bijzonder emotioneel. Hij vertelde ook dat hij heel trots was".

De brandweerman beschrijft de dag als eentje om nooit te vergeten.