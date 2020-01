Man gewond bij woningoverval aan Apollolaan in Amsterdam

AMSTERDAM - Bij een poging een woning te overvallen in Amsterdam-Zuid is vanmiddag rond 13.30 uur een man gewond geraakt. De politie vermoedt dat er geschoten is.

De gewonde man is zo goed als zeker de bewoner van het huis. Of hij door een kogel gewond is geraakt, is nog niet duidelijk. Hij was aanspreekbaar.

Via Burgernet laat de politie weten op zoek te zijn naar een jonge man. Hij droeg op het moment van de overval een donkergroene jas met aan de voorkant gele flappen. Wie de jongen ziet, wordt geadviseerd zelf geen actie te ondernemen maar 112 te bellen. Of er één of meer verdachten zijn, is nog niet duidelijk.

Agenten zijn bezig met het onderzoek ter plaatse. Een helikopter zoekt in de lucht mee naar de voortvluchtige verdacht(en).