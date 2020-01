Man belandt met auto en al in gracht binnenstad Hoorn

HOORN - Een man is vanmiddag in de oude binnenstad van Hoorn een gracht in gereden. De automobilist bleef ongedeerd, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten.

De auto belandde door onbekende oorzaak rond 12.30 uur vrijwel verticaal in de gracht aan het Munnickenveld.

Vanwege het lage waterpeil bleef her voertuig grotendeels boven water: de neus van de kleine personenauto stond onder water, maar de achterwielen stonden nog tegen de kademuur.

Brandweerduikers in actie

Brandweerduikers hebben de bestuurder uit z'n benarde positie bevrijd, waarna hij is nagekeken door ambulancepersoneel. Wonderwel bleek hij alleen een nat pak aan zijn hachelijke avontuur te hebben overgehouden.

Wat zich precies heeft afgespeeld, is niet bekend, maar het lijkt eop dat de man vanaf een parkeerplaats per abuis vooruit in plaats van achteruit is gereden.