Gecrashte auto Laren werd bestuurd door 18-jarige zonder rijbewijs én onder invloed

LAREN - De auto die zaterdagavond op de Hilversumseweg (N525) in Laren iets voor 22.00 uur meerdere keren over de kop sloeg, werd bestuurd door een 18-jarige man zonder rijbewijs. Hij had bovendien meer gedronken dan toegestaan.

Caspar Huurdeman Fotografie

Toen de gealarmeerde politie bij het autowrak aankwam, bleken er drie jongeren in te zitten. Even leek het er op dat een van de inzittenden bekneld zat en door de brandweer moest worden bevrijd, maar uiteindelijk kon ook hij de auto op eigen kracht verlaten. De drie zijn vervolgens voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hen gaat, is niet bekend.

