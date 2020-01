Teleurstelling over 'weinig verantwoordelijkheidsgevoel' rondom Hoornse marathon

Raadsleden van de PvdA en de VVD woonden een paar weken geleden een informatiebijeenkomst bij van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, waarbij ook de marathon van Hoorn werd besproken. "Wij waren daar als raadsleden juist bij voor de informatie, en voor een goede samenwerking. De veiligheidsregio vertelde toen over de marathon van Hoorn en welke stappen ondernomen kunnen worden om er een veiliger evenement van te maken", vertelt Gortzak.

Tijdens de bijeenkomst vertelde de veiligheidsregio onder andere dat het een slim idee is om het evenement naar april te verplaatsen, om alle warmte risico's te vermijden. Hierdoor zouden de kosten van de koelbaden ook geen heikel punt meer zijn.

De marathon van Hoorn telt elk jaar duizenden deelnemers en trekt veel bekijks naar het centrum van de stad. In de aanloop naar het evenement van vorig jaar werd al gesproken over de toepassing van koelbaden, als de temperaturen hoog uit zouden vallen. Deze zouden echter te veel geld kosten voor de organisatie - die volledig op vrijwilligers draait. Uiteindelijk werd de marathon vorig jaar afgelast vanwege het warme weer.

Ontbrekend verantwoordelijkheidsgevoel

De raadsleden waren erg te spreken over de bijeenkomst en stelden het college vragen welke informatie hiervan ook bij hen bekend was en wat ze ermee gaan doen. Hun reactie hierop was 'teleurstellend summier'. "We hebben niet het idee dat er überhaupt de moeite is genomen om contact te leggen met de veiligheidsregio. We missen ook de informatie of dit nog gaat gebeuren en dit begrijpen we niet. Waarom pak je als college niet die proactieve houding om tot de organisatie van een veilig evenement te komen? Het wordt georganiseerd in onze gemeente: dan draag je daar de verantwoordelijkheid voor."