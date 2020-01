De Peiling: Ook appen met telefoon in houder blijkt levensgevaarlijk

Automobilisten die tijdens het rijden appen met hun telefoon in de houder, zijn net zo'n gevaar in het verkeer als wanneer ze hun mobiel in de hand houden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Ook maar verbieden dan?

Niet verboden De huidige wetgeving schrijft voor dat een automobilist tijdens het rijden geen telefoon mag vasthouden. Het bedienen van de mobiel terwijl die in een houder of carkit zit, is nu nog wel toegestaan.

Rijsimulator De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) deed onderzoek in een rijsimulator. Daaruit blijkt dat mensen die appen achter het stuur meer gaan slingeren, geen constante snelheid aanhouden en minder in hun spiegels kijken. Het maakt daarbij niet uit of de bestuurder de telefoon vast heeft of dat die in de houder zit.

Het is levensgevaarlijk om te appen achter het stuur, ook met je telefoon in een houder.

Ongewenst

Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is appen op een telefoon die in een houder is geplaatst ook ongewenst, stelt de SWOV. Enkel een verbod op het vasthouden van een telefoon geeft dan ook een verkeerd signaal naar de weggebruikers. Men zou ten onrechte kunnen denken dat appen met de telefoon in de houder wél veilig is.

Navigatie bedienen

Een woordvoerder van verkeersminister Van Nieuwenhuizen zegt in het AD: "Het is levensgevaarlijk om te appen achter het stuur, ook met je telefoon in een houder. Maar een mobiele telefoon in de houder mag wél gebruikt worden om te navigeren. Een navigatie-app kan je wijzen op een omleiding of ongeval, dat is goed voor de verkeersveiligheid en de doorstroming. Een verbod op het bedienen van een mobiele telefoon in de houder vinden we daarom geen goed idee."

Wat vind jij?

Hoe krijgen we de automobilist nou echt van de mobiele telefoon af? Appen met de telefoon in de hand is al langer verboden. Toch gebeurt ook dat nog volop. Nu blijkt dus ook appen in een houder geen goed idee. Wat gaan we daar aan doen?