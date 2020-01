Zaklamp op Zwaagse zolder verraadt inbraak: twee aanhoudingen

De getuige zag een van de mannen over de schutting van een woning aan de Wierdijk klimmen. Kort daarna zag hij via een zolderraam het licht van een zaklamp, waarop hij de politie belde.

Die kwam met meerdere eenheden én een politiehond naar de Wierdijk, waar in de woning een 18-jarige Amstelvener werd aangetroffen en aangehouden. In de achtertuin vonden de agenten een 26-jarige Amsterdammer, die ook in de boeien is geslagen.

Onderzoek wees uit dat er inderdaad was ingebroken in de woning. De verdachten zitten vast en worden verhoord.