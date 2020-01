Vijf bedrijven gesloten op Beverwijkse Bazaar na vondst muizenkeutels en -urine

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voerde zaterdag een uitgebreide controle uit op de markt. In totaal zijn 93 levensmiddelenbedrijven en restaurants aan een inspectie onderworpen.

Tijdens de inspectie werden veel overtredingen geconstateerd. Bij vijf bedrijven waren deze overtredingen zo ernstig, dat ze met spoed dicht moesten. Nog eens 39 ondernemers kregen een schriftelijke waarschuwing.

Boetes

In 22 gevallen waren de overtredingen ernstiger of was er sprake van herhaalde overtreding. Deze bedrijven hebben een boete of een andere sanctie opgelegd gekregen. Ook werden er twee processen-verbaal opgemaakt.

Het is overigens niet de eerste keer dat de NVWA langsgaat op de Bazaar. Eerder bleek de overlast van muizen ook al groot. De dieren worden volgens de autoriteit niet op de juiste manier bestreden door de ondernemers.