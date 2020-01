KLM schrapt vlucht tussen Taiwan en Filipijnen om uitgebarsten vulkaan

SCHIPHOL - De KLM heeft gisteren de vlucht tussen Taipei op Taiwan en de Filipijnse hoofdstad Manilla moeten schrappen wegens de uitgebarsten vulkaan Mount Taal, meldt de vliegmaatschappij. Het internationale vliegveld van Manilla sloot gisteren toen de activiteit van de vulkaan op het Filipijnse eiland Luzon toenam, zodat er geen vliegverkeer mogelijk was. Inmiddels is de luchthaven weer open.

KLM vliegt niet rechtstreeks op Manilla, maar via de Taiwanese hoofdstad Taipei. In verband met de onrustige vulkaan had KLM gisteren de vlucht van Taipei naar Manilla en omgekeerd geannuleerd. De vlucht naar Manilla van vandaag is weer volgens de gebruikelijke dienstregeling uitgevoerd.

Passagiers in hotels

Passagiers die gisteren van Manilla naar Taipei of Amsterdam wilden vliegen, zijn ondergebracht in hotels. Die passagiers worden omgeboekt.

Duizenden Filipino's zijn geëvacueerd vanwege de actieve vulkaan. Vannacht (Nederlandse tijd) is de vulkaan tot uitbarsting gekomen en zijn er nog meer mensen in veiligheid gebracht.

De vulkaan, die in 1977 voor het laatst uitbarstte, heeft de wijde omgeving met een laag as bedekt. Ook hangt een kilometers lange rookwolk in de lucht.