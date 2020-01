Auto explodeert in Hoofddorp: politie zoekt in omgeving naar gewond persoon

HOOFDDORP - Aan de Bosweg in Hoofddorp is een explosie geweest in een auto. Mogelijk zat er iemand in de auto ten tijde van de explosie, of stond diegene ernaast. De politie is in ieder geval op zoek naar een gewond persoon.

De knal klonk rond half elf vanavond. De auto stond vlakbij een partycentrum.

De brand in de auto is inmiddels geblust en de brandweer heeft niemand in de auto aangetroffen.

Er wordt op dit moment onderzocht of er een brand is aangestoken of dat een explosief de oorzaak van de ontploffing is. De politie zegt nog geen idee te hebben naar de reden van de explosie.

Op foto's is te zien dat er een jerrycan bij de auto in de buurt ligt.

Gewonde richting bos

Getuigen melden dat ze een een gewond persoon richting het bos hebben zien lopen. De politie is naar diegene op zoek, onder meer met een helikopter. Het is niet duidelijk of het een man of een vrouw is, of hoe ernstig de verwondingen zijn. Waarschijnlijk zijn het brandwonden.

Er zou ook een traumahelikopter onderweg zijn, maar dit kon de politie niet bevestigen.