Auto explodeert in Hoofddorp: gewonde nog spoorloos

HOOFDDORP - In een auto die aan de Bosweg in Hoofddorp stond geparkeerd, heeft gisteravond rond 22.30 uur een explosie plaatsgevonden. Over mogelijke slachtoffers en de oorzaak is nog veel onduidelijk.

De auto stond op het moment van de explosie nabij partycentrum Claus. Mogelijk zat er op dat moment iemand in, of stond er iemand naast, want de politie houdt er rekening mee dat een gewonde zich na de explosie uit de voeten heeft gemaakt. Hij of zij zou het Haarlemmermeerse Bos zijn ingelopen, maar is nog niet gevonden.

Brandbare vloeistof

De eigenaar van de auto is inmiddels wel gevonden. Hij doet aangifte van vernieling: naast de auto is een jerrycan met daarin een brandbare vloeistof aangetroffen. Forensisch rechercheurs onderzoeken of de brand inderdaad is aangestoken.