"Ik hoop op nieuwe regels voor dierentransport: poes Vlekkie is geen bagage!"

WORMER - Leonie wil dat dieren beter behandeld worden tijdens vliegriezen. Haar poes Vlekkie zwierf een week lang rond in het bagagedepot van Schiphol, nadat de transportbox waarin de poes zat kapot was gegaan bij de bagageafhandeling.

"Het schijnt dus vaker voor te komen, dat is heel erg jammer ", constateert Leonie Juffermans uit Wormer verbaasd. Het scheelde weinig, of ze had haar poes nooit meer teruggezien.

Poes Vlekkie moest als bagage worden ingecheckt tijdens de vlucht van Spanje naar Nederland. Op Schiphol ging het mis. Door een beschadiging aan de box die er in Spanje nog niet was, kon Vlekkie ontsnappen.

Vannacht werd ze na een week lang zoeken teruggevonden. Leonie kan haar geluk niet op en is het personeel van Schiphol dankbaar. "Gelukkig is Vlekkie weer terug. Ze is een beetje stoffig, maar verder is ze gezond."

Bekijk hier het hele interview met Vlekkie's baasje Leonie.