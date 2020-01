Spandoek met foto's overleden oma Joke bruut weggehaald door hardlooporganisatie

EGMOND AAN ZEE - Er lagen alleen nog wat leeggelopen ballonnen in de bosjes: het marathon-spandoek voor Marians kleinkinderen is nog vóórdat de hardloopwedstrijd vandaag begon uit de bomen getrokken. "We zijn er dagen mee bezig geweest."

Marian Zwaan (69) uit Egmond kan de tranen niet onderdrukken als NH Nieuws haar vanmiddag belt. "Ik ben perplex. Het gaat de organisatie alleen maar om geld." Toen zij en haar man vanmorgen aankwamen bij het paadje waar ze gister in weer en wind een spandoek voor hun kleinkinderen Jeffrey en Charlotte hebben opgehangen, zo'n twee kilometer voor de finish van de Egmond Halve Marathon, was 'ie spoorloos. "Na een tijd rondvragen bleek het doek te zijn weggehaald door de organisatie. Omdat de sponsor van dat stukje route blijkbaar niet KWF was en dat stond wel op het doek, werd ons verteld." En dat juist bij een spandoek dat heel bijzonder en emotioneel was voor de Derper familie. Overleden oma Joke Op het spandoek hingen namelijk ook geprinte foto's van Marians kleinkinderen met hun ándere oma: oma Joke van 76. Marian vertelt: "In oktober bleek dat ze kanker had. Ze overleed heel kort daarna; in veertien dagen was het gebeurd. Dat was ongelooflijk verdrietig, want Jeffrey en Charlotte waren heel goed met haar en zij was zó dol op haar kleinkinderen."

Daarop besloten de kleinkinderen geld op te halen (1900 euro) voor het KWF en zich in te schrijven voor de Egmondse hardloopwedstrijd. "Mijn kleinzoon is helemaal in training gegaan", zegt Marian trots, maar wel met een blok in haar keel. Vrijwilligers Zij en haar man Piet wilden graag iets voor Jeffrey en Charlotte doen; ze een hart onder de riem steken tijdens de zware hardloopwedstrijd. Omdat Marian en Piet zelf nota bene al jaren vrijwilliger zijn bij de marathon en zelf dus niet langs de kant kunnen staan om ze aan te moedigen, was het idee voor een spandoek snel geboren. "Er zelf een verven wordt rommelig. Dus namen we contact op met KWF. We kregen het doek en lijnen om op te hangen." Het had allemaal best wat voeten in aarde."We kochten ballonnen, vlaggetjes, hebben stiekem foto's geprint van Jeffrey en Charlotte, geplastificeerd en met een ladder alles opgehangen op een mooie plek, twee kilometer voor de finish. Hopelijk kunnen ze dan nog even door, dachten we nog. Of misschien schieten ze wel vol." Ze seinde stiekem haar zoon in, die ook meeliep vandaag, dat 'ze wel naar boven moesten kijken tijdens het hardlopen!!!' Dit zijn Jeffrey en Charlotte met hun oma Joke. De foto's hingen op het spandoek. Tekst loopt door onder de foto

Toen Marian en Piet vanmorgen voordat ze naar hun vrijwilligerspost gingen nog even wilden kijken bij het spandoek, waren ze geschokt. Spoorloos. De touwen waren doorgesneden, de ballonnen lagen stuk in de bosjes. "We waren bijna in tranen. We zijn er echt van ontdaan. Nog steeds. Dit kan je toch niet maken?" Nooit gedacht Derpers Marian en Piet zijn, ondanks hun boosheid, toch maar gewoon naar hun vrijwilligerspost gegaan en hebben bananen uitgedeeld aan alle hardlopers vandaag. "Ik heb gelukkig nog even naar mijn kleinzoon kunnen roepen toen hij voorbij rende." Maar het is ze zeker niet in de koude kleren gaan zitten. "We hadden nooit gedacht dat iets wat we zo lief bedoelden weg zou worden gehaald."

Reactie organisatie marathon Le Champion is de organisator van de Halve Marathon Egmond. Directeur Ron van der Jagt zegt tegen NH Nieuws dat zijn parcourleiding het doek heeft weggehaald. "Ik vind het spijtig dat het zo is gelopen, maar wij wisten niets van dit spandoek en wie dit had opgehangen. Wij hebben te maken met vergunning en veiligheidseisen, zeker bij een groot evenement als deze. Zomaar een spandoek hangen over de weg is dan niet de bedoeling. Als ze het ons hadden laten weten, hadden we naar een oplossing kunnen zoeken. Maar zoals dit spandoek er nu hing, hing het er illegaal. En illegale spandoeken worden weggehaald. Het is een sympathieke en goed bedoelde actie, maar de ophangers hadden het handiger kunnen aanpakken."