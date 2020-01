Hilversummers doneren cheque aan eigenaren door vuurwerk uitgebrande auto

Met succes, want er is gul gegeven om het leed van de gedupeerde Hilversummers te verzachten. In totaal kregen initiaitiefnemers Dennis en Esther van der Bor - de bewuste nacht getuigen van de autobrand - 1.250 euro binnen.

"Ik heb gezien dat het een ouder autootje is", vertelt Esther. "En dat 'ie van oudere mensen was, dus dat raakt ons." Hoewel er online al snel over een inzameling voor het echtpaar werd gerept, kwam de actie wat Dennis betreft niet snel genoeg van de grond, vertelt hij. "Toen zijn we er maar gewoon mee begonnen, en even later begon het te lopen."

