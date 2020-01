Klant berooft en mishandelt taxichauffeur na rit van 300 kilometer

Terug in Amsterdam vraagt de klant de chauffeur te stoppen ter hoogte van het Entropothof in Oost, niet ver van het hotel waar hij eerder die dag is opgehaald. De man stapt uit en trekt de chauffeurspas uit de houder. Daarna komt hij terug de auto in en valt de chauffeur aan. Met veel kracht knijpt hij zijn keel dicht en daarna krijgt de chauffeur nog een paar harde klappen in zijn gezicht. Vervolgens pakt de klant het al betaalde geld uit de broekzak van de chauffeur en gaat er vandoor.

Grote impact

Het slachtoffer heeft behoorlijk letsel opgelopen, zegt politiewoordvoerder Lex van Liebergen in het AT5-programma Bureau 020. "De verdachte kneep de keel van het slachtoffer zo hard dicht dat hij niet meer kon schreeuwen. Het voelde alsof hij moest vechten voor zijn leven. Het slachtoffer moest behandeld worden in het ziekenhuis."