Reizigers reageren verontwaardigd op compleet zilver gespoten trein: "Belachelijk"

WORMERVEER - De NS-trein die deze week op station Wormerveer compleet zilver is gekleurd door vandalen, zal uit de dienst moeten worden gehaald om te worden schoongemaakt. Reizigers op het station hebben geen goed woord over voor de actie: "Blijf met je poten van andermans spullen af!"

Mediapartner ZaanTV sprak enkele verbaasde reizigers, die hun ogen zelf ook niet konden geloven bij het aanzicht van het doorgaans geelblauwe gevaarte. "Toen wij jonger waren, had je dat allemaal niet, deze agressie", zegt een vrouw.

Kunstvorm

"Ik vind het jammer dat de vandalen een nieuwe kunstvorm zo eigenlijk in een kwaad daglicht zetten", vertelt een man. "Graffiti is in New York ontstaan als een kunstig iets, daar heeft dit weinig mee te maken. Dit is vandalisme."

