Ontsnapte kat Vlekkie gevonden na week in bagagedepot Schiphol: "Vlekkie nu ophalen"

SCHIPHOL - Na een week lang te hebben rondgezworven op Schiphol, is het beestje afgelopen nacht gevonden en gevangen. Baasje Leonie Juffermans is enorm opgelucht en kan niet wachten om herenigd te worden met haar huisdier.

Bekijk hieronder het interview met een emotionele Juffermans, die uitlegt hoe Vlekkie kon ontsnappen. (Let op: artikel gaat door onder de video)

"Ik heb vannacht een telefoontje gekregen van Schiphol, maar ik heb twee kleine meiden, dus ik kon niet meteen weg. Vanochtend heb ik me zo snel mogelijk aangekleed en we gaan Vlekkie nu ophalen."

Vlekkie ontsnapte een week geleden uit zijn kooi in het bagagedepot van de luchthaven. Deze week kreeg Leonie de kans om naar Vlekkie te zoeken in het depot, maar ook met een heel team van helpers werd de kat niet gevonden. Zelfs de brandweer heeft met warmtecamera's geprobeerd te kat te spotten, maar ook dat was tevergeefs.

Tot vannacht dus. Leonie weet niet waar Vlekkie precies gevonden is. Maar ze is wel intens gelukkig dat ze hem vandaag weer mee naar huis kan nemen.