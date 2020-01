LIVE NH Sport: Egmond Halve Martahon

Voor de vrouwelijke toplopers valt het startschot om 12.16 uur; de mannen vertrekken negen minuten later. Uiteraard zenden we niet alleen de wedstrijdloop uit. Tot 14.30 uur komen ook duizenden recreatieve lopers voorbij. Ook zij gaan op het strand het gevecht aan met de krachtige zuidwesten wind.

Het parcours voert zeven kilometer over het strand en leidt de lopers dan via de duinen in noordelijke richting weer terug naar Egmond aan Zee, waarbij er in het laatste stukje nog enkele verraderlijke klimmetjes zitten.

Edward Dekker doet het wedstrijdcommentaar. Je presentator is Erik-Jan Brinkman. De uitzending duurt tot 14.30 uur. Vanavond is er ook een samenvatting van dit hardloopevenement te zien bij NH Sport.

Zaterdag reden ruim drieduizend mountainbikers de strandrace Egmond-Pier-Egmond. NH Sport maakte onderstaande samenvatting.