Gewapende overvaller rijdt met gestolen bestelauto op politie in: agent vuurt gericht

De 31-jarige koerier uit Amsterdam werd rond 4.30 uur op de Poelenburg aangesproken en kreeg direct een vuurwapen op z'n hoofd gericht. De verdachte laadde het wapen door en eiste de bestelauto van de koerier. De koerier stond de auto af, waarna de verdachte op de vlucht sloeg.

De ingeschakelde politie kamde de omgeving uit, en trof de geroofde bestelauto aan op de Rode Zee. De verdachte zat op dat moment nog in de bestelauto, maar toen hij merkte dat de politie hem in de smiezen had, probeerde hij te vluchten.

Gerichte schoten

Daarbij reed hij tot tweemaal toe op de politie in, waarop de politie gericht op het voertuig schoot. Slachtoffers vielen daarbij niet, maar de verdachte, een 30-jarige man uit Zaanstad, kon vrij snel daarna worden aangehouden.

Het vuurwapen waarmee hij de drankkoerier zou hebben bedreigd, is in de auto aangetroffen. De politie is een onderzoek naar de beroving gestart.