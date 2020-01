Rijbewijsloze Wormerveerder (17) voor derde keer betrapt: auto van broer ingenomen

De politie Zaanstreek schrijft op Facebook dat de volwassen broer na de eerste twee overtredingen was gewaarschuwd. Nadat de politie zijn broertje eerder had betrapt, was hem tot twee keer toe gevraagd te voorkomen zijn minderjarige bloedverwant nogmaals achter het stuur van zijn wagen zou kruipen.

Blijkbaar had hij onvoldoende voorzorgsmaatregelen genomen, want opnieuw werd de 17-jarige betrapt. "Als wij drie keer een persoon betrappen op het rijden zonder rijbewijs nemen wij op last van de Officier van Justitie de personenauto in beslag", licht de politie.

'Vernietigen of verkopen'

Overigens hoeft de volwassen broer er niet van uit te gaan dat hij zijn auto nog terugziet. "Doel hiervan [inbeslagname, red] is om de personenauto niet meer terug te geven maar te vernietigen of te verkopen."