Brand in bedrijfsloods Dakar-coureur Jimmink verwoest landbouwmachine

KOLHORN - Bij een brand in een bedrijfsloods aan de Westfriesedijk in Kolhorn is gisteravond een landbouwmachine verloren gegaan. Het gaat om het bedrijf van Martien Jimmink, die eerder deze week na een val voortijdig de Dakar Rally moest verlaten.

Jimmink zelf was niet aanwezig, want hij ligt met meerdere gescheurde ruggenwervel in het ziekenhuis in Alkmaar. Eerder deze week sloeg hij bij een remactie in Saoedi-Arabië over de kop, vloog over het stuur van z'n motor en kwam ongelukkig terecht.

Aanvankelijk werd hij opgenomen in een ziekenhuis in provinciestad Tabuk, maar inmiddels is hij - na een bezoek in een ziekenhuis in Saoedische hoofdstad Riyad - terug in Nederland. Dinsdag wordt hij geopereerd. De brand brak rond 23.00 uur uit, en werd door overburen van het bedrijf opgemerkt. Zij sloegen alarm bij de brandweer en boden de aanwezigen de helpende hand bij het blussen. Na aankomst heeft de brandweer het bluswerk overgenomen en de vlammen gedoofd.

De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg, waardoor de schade beperkt is gebleven tot een machine. Het gaat om een beregeningsmachine, waarmee in de droge zomermaanden de akkers worden besproeid. Enkele aanwezigen ademden rook in, en zijn daarvoor op locatie nagekeken door ambulancepersoneel. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Volgens getuigen is de brand ontstaan na kortsluiting in de accu van de machine, maar dat kan de Veiligheidsregio niet bevestigen.

