Bij een straatroof op de De Lairessestraat in Amsterdam-Zuid is vanavond iemand gewond geraakt. De politie laat weten dat een of meerdere mannen vervolgens op een motor zijn gevlucht.

De beroving vond ongeveer om 21.45 uur plaats. Een man is gewond naar het ziekenhuis vervoerd. Of er buit is gemaakt, is nog niet bekend.