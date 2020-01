Auto meerdere malen over de kop na ernstig ongeval in Laren

Bij een eenzijdige botsing in Laren zou een auto meerdere keren over de kop zijn gevlogen. De inzittenden zijn met onbekende verwondingen met spoed door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval vond vanavond tegen tien uur plaats aan de Hilversumseweg (N525). Onder andere de brandweer en een traumahelikopter werden opgeroepen voor het incident.

Bekneld

De brandweer was opgeroepen omdat het even leek of het slachtoffer bekneld zat. Deze wist uiteindelijk zonder hulp van de brandweer uit de auto te komen.