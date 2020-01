Vandalen verven hele trein zilver op station Wormerveer

Vandalen hebben op station Wormerveer een gehele trein van de NS zilver geverfd. Acht wagons, alle ramen en de deuren, iedere centimeter is bespoten.

Even verderop is een stuk van het hek opengeknipt, mogelijk zijn de vandalen afgelopen nacht hierlangs naar hun enorme canvas geslopen. Ook hebben de 'kunstenaars'tientallen lege spuitbussen en een paar handschoenen langs het spoor achtergelaten.

Grote letters

Wie van een goede afstand de trein zou bekijken ziet dat het niet zomaar een zilverkleurig werk is, er zijn enorme letters op de trein geschreven. Met de foto's voorhanden is het niet duidelijk wat er staat (of om welke tag het gaat).