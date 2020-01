VIDEO: racekids scheuren de bochten door tijdens de 36e Grand Prix van Wognum 🏁

WOGNUM - De Grand Prix van Wognum is na 40 jaar een echt begrip in het dorp. Vandaag deden basisschoolkinderen mee aan de 36e editie van dit evenement. In jongerencentrum Everland stond een grote racebaan waarop de kinderen konden racen.

"Ze zijn in Wognum al 40 jaar gewend dat we dit doen", vertelt organisator Piet Blaauw. "En dan hoort het een beetje bij het dorp. We zijn een dorp waar je veel met elkaar wilt doen, die veel van sport houdt en spelletjes. En dan hoort dit er een beetje bij."

Tussen 10.00 uur en 12.00 uur konden de kinderen vrijblijvend racen. Daarna begonnen de wedstrijden en werd er fanatiek en hard gereden op de baan in het jongerencentrum.

Racetalent in Wognum

Volgens Piet hebben sommige kinderen zeker talent voor het racen. "De mentaliteit is in ieder geval geweldig en er zijn er altijd een paar die er echt bovenuit steken. Die hebben het gewoon in de vingers."