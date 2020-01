Menno en Philip in de wolken van eigen luchtvaart-podcast

TV-eindredacteur Menno Swart en schrijver/journalist Philip Dröge hebben dan wel een bomvolle agenda, ze maken iedere zaterdag graag tijd voor hun nieuwe podcastserie, De Mic High Club. De naam van het programma is een knipoog naar de Mile High Club, een genootschap van liefhebbers van seks in het vliegtuig op minimaal 1,6 kilometer hoogte. Menno en Philip houden overigens voor de opname van de podcast wel hun kleren aan.

Je kan het zo gek niet bedenken of de mannen behandelen het in hun podcast. Enige voorwaarde is natuurlijk dat het onderwerp direct te maken heeft met luchtvaart. In de aflevering van dit weekend behandelen Swart en Dröge onder andere het neerhalen van de Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines door Iran, de stand van zaken rond het vliegverbod van de Boeing 737 MAX en de nieuwe EO-serie 'Hoogvliegers'. Een vaste rubriek is 'Hee, waar is de PH-GOV' waarin Menno de luisteraar bij praat over de stand van zaken van het gloednieuwe regeringstoestel .

Schrijver en journalist Philip Dröge duikt voor zijn rol van de podcast graag de luchtvaartgeschiedenis in. Philip schreef meerdere historische boeken, waaronder over prins Bernhard. "Ik ben typisch zo'n klein jongetje dat vroeger al vliegtuigjes in elkaar aan het lijmen was", vertelt Philip, "als er maar vleugels aan zitten, dan vind ik het leuk."

Overlast van Schiphol

Toch nemen de presentatoren niet al het luchtvaartnieuws onder de loep. De overlast van Schiphol en wat dat voor omwonenden betekent, zullen Menno en Philip alleen bij hoge uitzondering bespreken. Menno: "Dan moet er wel wat nieuws te melden zijn, als er bijvoorbeeld bijna een crash is, als de ruiten springen, dan zullen we er wel een item over doen. Maar er moet wel iets bijzonders voor we er iets mee doen."

"Vliegschaamte" en "klimaatdrammers"

"Vliegschaamte" hebben de mannen absoluut niet, maar het nieuwbakken woord komt zo nu en dan wel langs in de Mic High Club. Volgens Menno is er bij het tweetal ook belangstelling voor duurzaamheid. "We zijn geen klimaatdrammers", aldus Menno, "maar we snappen natuurlijk wel dat de luchtvaart moet veranderen. We zijn geen juichclub voor de luchtvaart, maar we volgens het kritisch."