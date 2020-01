Dieven nemen geluidsinstallatie mee na inbraak bij kantine van vv MOC in Midwoud

MIDWOUD - Bij voetbalvereniging MOC in Midwoud is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. Hierbij werd een geluidsinstallatie meegenomen en een kastje met sleutels. "De elektronische kassa was leeg, maar hebben ze wel opengebroken."

Voorzitter Guy Wakelkamp van vv MOC laat aan mediapartner WEEFF weten dat er met boosheid is gereageerd op de inbraak van afgelopen week. "We balen er gewoon van dat het is gebeurd. Het geeft schade en veel kosten. We draaien als vereniging op de contributie van de leden. Dat geld moet naar het voetbal en faciliteiten gaan. Niet naar deze kosten."

Geen geld uit de kassa

De dieven zouden via de Tripkouw naar de kantine van de voetbalvereniging zijn gegaan. Bij de kantine, waar 's nachts licht brandt, werd een ruit ingeslagen van een deur met dubbelglas. Eenmaal binnen namen de dieven een kastje met sleutels en een geluidsinstallatie mee.

"Onze elektronische kassa was leeg, maar die hebben ze voor de zekerheid toch opengebroken", vertelt de voorzitter. "Ik weet zeker dat er geen geld in zat. Wij zijn wijs genoeg om te weten dat je 's nachts geen contant geld in de kantine moet houden."

Naast dat de politie langs is gekomen en er aangifte werd gedaan gaat de vereniging in overleg of zij beveiligingscamera's op gaan hangen. Voor deze inbraak vraagt de vereniging zich af of mensen uit de omgeving camerabeelden hebben met meer informatie.