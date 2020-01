Complete inhoud van kassa weg na inbraak bij voetbalvereniging Midwoud

MIDWOUD - Bij voetbalvereniging MOC in Midwoud is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. Hierbij werd de volledige inhoud van de kassa van de vereniging meegenomen.

Het is niet bekend of er één of meerdere daders betrokken waren bij de inbraak. Het glas in een van de deuren op het complex werd gebroken en de kassa werd op de grond achter de toonbank gevonden. De inhoud hiervan is meegenomen door de dader.

De voetbalvereniging laat weten dat zij boos en verdrietig zijn en hoopt dat mensen uit de omgeving camerabeelden hebben die meer duidelijkheid kunnen geven.