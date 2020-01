Voor vuurwerk vluchtende hond doodgereden in Amsterdam: "In-en-in triest"

AMSTERDAM - De dierenambulance Amsterdam pleit op sociale media voor een vuurwerkverbod, nadat een hond slachtoffer werd van het geknal. De hond schrok zo van vuurwerk dat in het Martin Luther Kingpark werd afgestoken, dat het de straat op rende en werd geschept door een auto. "Dit was een in-en-in triest ritje."

Wijnants heeft aan AT5 laten weten raadsvragen te gaan stellen aan de hand van de gebeurtenis. "We moeten bekijken hoe we kunnen voorkomen dat honden vanuit parken de weg op kunnen rennen, zodat deze hond niet voor niks is verongelukt."

Verbod

Medewerkers van de Dierenambulance hopen op een algeheel vuurwerkverbod. "Laat dit nou de druppel (lees: traan) zijn en laten we nou eens stoppen met dat achterlijke vuurwerk. We moeten aan de dieren denken."

De Dierenambulance hoopt vooral dat er een les wordt getrokken uit deze tragische gebeurtenis. "Het liefst willen wij dit soort ritjes niet delen, maar dit is ons werk. Hopelijk gaan nu meer mensen deze petitie voor een vuurwerkverbod tekenen."