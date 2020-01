Goud voor Visser op EK Afstanden, Ntab grijpt zilver

HEERENVEEN - Esmee Visser heeft een gouden medaille gehaald op het Europees kampioenschap Afstanden in Heerenveen. De Beinsdorpse was de sterkste op de 3000 meter. Even daarvoor wist Dai Dai Ntab bij de mannen beslag te leggen op het zilver bij de 500 meter.

Visser kwam al in de derde race in actie en zette met 3.59,15 een tijd neer die niet te verslaan bleek. De Russin Natalia Voronina werd tweede met een tijd van 4.01,65, terwijl de Italiaanse Francesca Lollobrigida (4.01,65) beslag legde op het brons. Irene Schouten eindigde op deze 3000 meter op de zevende plaats. De Andijkse finishte met een tijd van 4.04,48.

500 meter mannen

Ntab noteerde in de op een na laatste race op de 500 meter bij de mannen een tijd van 34,47 en leek daarmee een gooi te doen naar de titel op deze afstand. In de laatste race kwam zijn Russische tegenstander Pavel Koelizjnikov echter tot een tijd van 34,38, waarmee hij roet in het eten gooide voor de geboren Amsterdammer. De derde plaats was voor de Rus Roeslan Moerasjov (34,59), terwijl de Nederlanders Jan Smeekens en Kai Verbij respectievelijk op plaats vijf en zes eindigden.