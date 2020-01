Gewapende overval op Lidl in Koedijk: dader maakt geldbedrag buit

KOEDIJK - De Lidl aan de Saskerstraat in Koedijk is gisteravond overvallen. De gewapende dader, een nog onbekende man, wist een handvol contact geld mee te pakken.

De overvaller kwam rond 20.00 uur binnen en bedreigde een kassamedewerker met een vermoedelijk vuurwapen. Hij eiste geld, waarop het personeelslid de kassa opende en de man een onbekend geldbedrag pakte, in een tas stopte en de benen nam.

Signalement

De man was in het zwart gekleed, droeg sneakers en had zijn gezicht bedekt. Er is naar hem gezocht, maar vooralsnog is hij niet gepakt.

Iedereen die wat gezien heeft of meer weet, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.