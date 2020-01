Sebastian Langeveld wint voor derde keer strandrace Egmond-Pier-Egmond

EGMOND AAN ZEE - Sebastian Langeveld heeft voor de derde keer in zijn loopbaan Egmond-Pier-Egmond op zijn naam geschreven. De renner van Team Education First vluchtte halverwege de koers bij de favorieten weg en kwam ver voor de andere renners in zijn eentje over de meet in een tijd van 1 uur, elf minuten en vijftien seconden.

Met een forse wind tegen was het in de beginfase moeilijk om te ontsnappen aan het peloton. Uiteindelijk waren het ploeggenoten Job van der Wal en Ward Koster uit Amsterdam die verrassend genoeg de leiding wisten te nemen en al snel tot ruim een minuut voorsprong op het peloton kwamen. Langeveld stak er uiteindelijk een stokje voor en de renner uit Lisse liep met wind in de rug hard in op de koplopers.

De 34-jarige Langeveld, tweevoudig winnaar van Egmond-Pier-Egmond, ging erop en erover en nam al gauw de leiding in de koers. Amstelvener Jasper Ockeloen probeerde het gaatje nog te dichten, maar Langeveld ging te hard en bleek na 38 kilometer niet meer bij te halen. Na zeges in 2009 en 2014 boekte hij daardoor zijn derde overwinning in Egmond. Johnny Hoogerland kwam als tweede over de finish, terwijl Gijs Appel derde werd.

Door zijn zege komt Langeveld op gelijke hoogte met Jan Weevers die de strandrace ook drie keer wist te winnen. Weevers deed dat in 1998, 2001 en 2002.

