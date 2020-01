Haarlemmer Cid redt papegaaitje van moordlustige kat: "Maar wie is de eigenaar?"

"Ik zat op de fiets en reed op de Nassaulaan in Haarlem, toen ik ineens gekrijs hoorde", zo vertelt Cid aan NH Nieuws. "Ik zag in een portiekje een kat met iets 'spelen'."

Cid twijfelt geen moment en jaagt de kat weg. Het vogeltje blijft een beetje verdwaasd achter, maar laat zich nog niet zo makkelijk vangen. "Na tien minuutjes lukte het met behulp van een handdoek."

Moe en 'beat-up'

De Haarlemmer neemt het papegaaitje mee naar huis. "Hij is een beetje moe en 'beat-up', maar volgens mij is er verder weinig aan de hand. Het is me alleen nog niet gelukt om de eigenaar te vinden."

De Dierenambulance is op de hoogte en op allerlei Facebook-pagina's zijn oproepjes geplaatst. "Het diertje gedraagt zich normaal, dus kan vooralsnog hier blijven", aldus Cid. "Maar ik hoop natuurlijk dat het arme beestje snel weer thuis is."