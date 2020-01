Met z'n tienen in een rijtjeshuis voor 7.000 euro per maand: "Meest bizarre ooit!"

AMSTERDAM - De woningnood is hoog en wie een huis verhuurt weet dat daar veel geld voor te vragen is. In Amsterdam vliegen de prijzen al helemaal door het dak en daar is nu een absurd voorbeeld opgedoken. De eigenaar van een rijtjeshuis aan de Pieter Calandlaan vraagt namelijk 7.000 euro per maand.

AT5

De man kocht een eengezinswoning in Slotervaart, liet er een verdieping op bouwen en creëerde zo in totaal tien slaapkamers van acht vierkante meter in het pand. Huurders mogen daarvoor 700 euro per maand aftikken. 'Meest bizarre ooit Erik Rezelman, financieel expert bij RTL, kon zijn ogen niet geloven toen hij de advertentie zag. "Ik volg de Amsterdamse huizenmarkt al jaren en dit is echt het meest bizarre wat ik ooit heb gezien." Ter illustratie laat hij een foto zien van een van de kamers. "Dit is de ergste: een slaapkamer met een héél klein raampje."

AT5

Een van de kersverse bewoners denkt hier hetzelfde over, maar zag geen andere opties. "De overweging was dat ik mijn andere kamer gedwongen uit moest dus ik moest snel iets hebben. Dit is nu eenmaal de gemiddelde prijs in Amsterdam voor een kamer." 'Schadelijk voor het woonklimaat' Volgens Gert Jan Bakker van stichting !WOON zijn dit soort praktijken erg schadelijk voor het woonklimaat in de stad. "Die 7.000 euro die de belegger maandelijks uit zo'n voormalige eengezinswoning trekt, dat trekt ook alle verhoudingen scheef in de stad. Hoe wij met onze studenten en starters omgaan: we buiten ze gewoon uit! Dit moet niet kunnen, maar helaas de markt is brutaal en doet het gewoon." De eigenaar was niet bereikbaar voor commentaar.