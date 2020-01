Man (28) krijgt zes jaar cel voor schietpartij in Amsterdam

Een 28-jarige man krijgt zes jaar cel opgelegd voor betrokkenheid bij de schietpartij in november 2018 in de Amsterdamse Transvaalbuurt, waarbij iemand zwaargewond raakte. Ook moet de dader ruim 26.000 euro schadevergoeding betalen.

Het slachtoffer werd op 12 november 2018 op het Krugerplein neergeschoten. Een kogel raakte zijn buik, waardoor hij levensgevaarlijk gewond raakte.

Over de aanleiding van de schietpartij verklaarden de twee mannen verschillend. Volgens de dader ging het om een meningsverschil binnen het drugscircuit. Het slachtoffer zegt op zijn beurt dat hij de dader aansprak vanwege wildplassen op het plein.

De dader verklaarde dat hij tijdens het conflict twee keer in de lucht heeft geschoten. Vervolgens gaf hij het vuurwapen aan een medeverdachte, die op het slachtoffer had geschoten. Het slachtoffer is vervolgens op eigen kracht naar het ziekenhuis gefietst, waar hij zwaargewond in elkaar zakte.

Oordeel rechter

Volgens de rechtbank had de dader kunnen weten dat de medeverdachte op het slachtoffer zou schieten. De medeverdachte vroeg tijdens het incident om dit wapen, omdat hij ook verwikkeld was in een heftige ruzie met het slachtoffer. De rechter oordeelt dat de dader om die reden een wezenlijk onderdeel was binnen van het gehele conflict.

De 28-jarige dader werd op 3 januari vorig jaar aangehouden in een horecagelegenheid met een aanzienlijke hoeveelheid drugs. Op het politiebureau bleek vervolgens dat dezelfde man gezocht werd in verband met betrokkenheid bij de schietpartij op het Krugerplein.

Slachtoffer

Het slachtoffer was na de schietpartij wekenlang niet aanspreekbaar. Tijdens een operatie, die zijn leven redde, moest zijn galblaas en gedeeltes van de dikke en dunne darm verwijderd worden. Het slachtoffer is nog steeds bezig met zijn revalidatie.