Blaricummers verkopen stroopwafels tegen taaislijmziekte

BLARICUM - Taaislijmziekte is erfelijk en dodelijk. Verschillende Blaricummers verkopen nu stroopwafels om geld in te zamelen voor meer onderzoek naar die aandoening. Olympisch schaatser Jochem Uytdenhaage is één van hen. "Dit is echt een kloteziekte en die moet zo snel mogelijk de wereld uit."

En dat doet hij als ambassadeur voor Skate4AIR, een stichting die schaatstochten organiseert voor het goede doel. "Mijn nichtje heeft cystic fibrosis, ookwel bekend als taaislijmziekte, en dat is mijn persoonlijke motivatie om me hier voor in te zetten."

Zowel door te schaatsen en vandaag ook met de verkoop van stroopwafels. "Meneer, heeft u ze al? Vijf euro voor de 'classic' en tien euro voor de jubileum-editie, inclusief een prachtige sticker", zegt hij met een knipoog.

In Blaricum is de jaarlijkse stroopwafelverkoop inmiddels een begrip. "We doen het nu voor de zevende keer en mensen vragen er echt naar," zegt stroopwafelbakker Vincent Gaakeer. "Het is echt een feestje om hier te staan." En dat vindt het winkelende publiek ook, de wafels gaan als warme broodjes over de toonbank. "Ze zijn heerlijk: lekker knapperig, zoet. Met liefde gebakken," zegt één van de voorbijgangers.

Schaatsen

Het ingezamelde geld komt direct ten goede aan onderzoek naar taaislijmziekte. "Hier kunnen we een microscoop van kopen om het bestaande onderzoek te versnellen," vertelt Jochem. De ziekte heeft grote impact op iemands leven; organen gaan steeds slechter werken door verdikt slijm in het lichaam. "Dus wij blijven schaatsen totdat de ziekte de wereld uit is," zegt hij.

In onderstaande video vertelt hij over de twee schaatstochten die binnenkort op de planning staan: 200 kilometer in Oostenrijk en een dagtocht in Zweden.