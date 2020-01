UITGEEST - Aan de Beatrixlaan in Uitgeest is vanavond rond 20.00 uur een snackbar overvallen. De politie is nog op zoek naar de dader.

Of er iets iemand gewond is geraakt of dat er iets is buitgemaakt, is niet bekend.

De mogelijk dader is een mollige blanke man. Hij heeft een zwart-witte jas aan met camouflage.