Herrie in Santpoort-Zuid: Hek bij beruchte spoorwegovergang al maand stuk

SANTPOORT-ZUID - Omwonenden van de spoorwegovergang bij de Van Dalenlaan in Santpoort-Zuid eisen onmiddellijk actie van ProRail. Het elektrische hek, dat onder meer spelende kinderen moet beschermen tegen passerende treinen, gaat al bijna een maand niet meer dicht.

Wouter Hartendorf van boerderij Sinneveld bezit veel land aan de oostelijke kant van de beruchte spoorwegovergang. De onbewaakte overweg is volgens hem berucht geraakt door twee dodelijke ongevallen na een aanrijding met een trein. Voor Wouter reden om ruim drie weken geleden aan de bel te trekken als hij ziet dat het hekwerk niet meer sluit. Tot vandaag nog altijd tevergeefs. "We kunnen naar de maan, maar een hek maken is blijkbaar heel moeilijk", foetert hij tegen NH Nieuws.