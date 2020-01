Remy en zijn vrienden: leeuw Cesar went langzaam aan zijn nieuwe omgeving

In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer zien we hoe de leeuwen Cesar en Elsa de jaaghal mogen verkennen.

Verzorger Patrick hangt speciaal voor de jaagsessie van Cesar een vers stukje vlees aan de simulator. Het zal een spannende belevenis zijn voor de mannetjesleeuw. Het vlees is daarom speciaal voor hem in een lange reep gesneden, zodat hij het direct door kan slikken.

Patrick: "Vandaar dat we daarom de luiken open laten. We willen onze dieren altijd die keuzevrijheid bieden."

Om Cesar in de jaaghal te krijgen, wordt een doorloopkooi aan zijn verblijf gekoppeld. Eenmaal in de hal begint Cesar meteen met het slijpen van zijn nagels aan een flinke boomstronk. Maar direct daarna rent hij weer terug naar zijn vertrouwde verblijf, want het blijft toch eng, zo'n nieuwe omgeving.

beloning

Om Cesar toch beter op z'n gemak te stellen, geeft Patrick Cesar een paar stukjes vlees. Dat helpt, want het dier ligt even later heerlijk te spelen met een tak van een kerstboom. Cesar is inmiddels zo relaxed dat de jaagsimulator in gereedheid kan worden gebracht.

Het kan nog spannend worden, want het wordt pas zijn tweede optreden in de jaaghal. Dat is ook wel te merken aan zijn gedrag. Op het moment dat de simulator langzaam in beweging komt, is Cesar niet in de buurt. Pas als Patrick het geval stil zet, loopt Cesar erop af en trekt hij het stuk vlees er in een keer af. Hap, slik en het vlees is verdwenen.