Bejaard echtpaar onafscheidelijk: man (91) wordt onverwacht naast vrouw wakker in ziekenhuis

DEN HELDER - Als de 91-jarige meneer Bos pijn op zijn borst voelt, wordt hij met spoed opgenomen in het Noordwest Ziekenhuis in Den Helder. Hij moet een nachtje blijven waardoor hij zijn vrouw noodgedwongen achter moet laten. Als hij 's nachts wakker wordt en zijn vrouw (86) naast hem ligt, is de verbazing dan ook groot.

Noordwest Ziekenhuisgroep

"We wilden meneer Bos een nachtje ter observatie houden", legt verpleegkundige Daphne uit. "De volgende dag moest hij naar de afdeling Cardiologie. Hij en zijn vrouw zijn al op jonge leeftijd getrouwd en eigenlijk nooit alleen geweest. Heel sneu", vertelt ze. Doordat mevrouw Bos alleen thuis een beetje bang is, belt ze haar zoon met de vraag of ze bij hem mag logeren. En dan gaat het mis. Nog voor ze richting haar zoon kan gaan, valt ze in haar tuin. Met veel pijn wordt ze naar hetzelfde ziekenhuis gebracht als waar haar man ligt.

"De eerste 24 uur moest ze bij ons op de afdeling Accuut blijven. Dit was precies de afdeling waar haar man eerder die dag ook werd opgenomen", vertelt Daphne. Het personeel van het ziekenhuis besluit de twee samen op dezelfde kamer te leggen, zodat ze ondanks alles alsnog samen de nacht door kunnen brengen. "Meneer Bos lag al te slapen toen we zijn vrouw binnenbrachten. We hebben hem wakker gemaakt. Hij was zo ontzettend blij om zijn vrouw weer te zien. Ondanks dat ze pijn hadden, waren ze zo opgelucht. Ze hielden de hele tijd elkaars handen vast. De familie was ook ontzettend blij voor ze." Revalideren De volgende dag werd meneer Bos overgeplaatst naar de afdeling Cardiologie en zijn echtgenote ging naar de afdeling Snijden. "Gelukkig hebben we ervoor kunnen zorgen dat de twee alsnog samen konden blijven", vertelt Daphne. Inmiddels is meneer Bos weer thuis en gaat het goed met hem. Mevrouw Bos is momenteel aan het revalideren.