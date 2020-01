Twee mannen bestelen Weesper bejaarde van 11.000 euro

De twee daders konden de man in zijn eigen huis bestelen van zijn bankpas en kennelijk ook zijn pincode achterhalen. Met de pas werd later in Amsterdam in totaal 11.000 euro gepind.

Toen de diefstal werd ontdekt door de bank werd meteen de rekening van de man geblokkeerd.

Twee daders

De twee daders worden nog gezocht. Het gaat om twee mannen van ongeveer 28 jaar oud. De één is 1.80 meter lang, heeft een volslank postuur, blanke huid, kort zwart haar en droeg donkere kleding. De andere man was 1.75 meter lang, heeft een slank postuur, blanke huid, achterovergekamd bruin haar en droeg kleding die leek op werkkleding.

De politie hoopt dat getuigen zich melden en mogelijk weten wie de daders zijn.