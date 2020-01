Annahita (22) beleeft nachtmerrie: 'Geweigerd voor vlucht vanwege Iraanse afkomst'

AMSTERDAM - Het had een droomreis naar Los Angeles moeten worden, maar werd een hel: de Amstelveense Annahita Mazzaheri (22) zou zijn geweigerd voor haar vlucht naar Amerika, naar eigen zeggen vanwege haar Iraanse afkomst. "Ik voelde me een terrorist."

Dit schrijft ze in een uitgebreid Instagram-bericht. Annahita is totaal verbijsterd en boos over het voorval gisteren. "Hoe is het mogelijk dat drie mannen mij twintig minuten lang op brute wijze ondervragen?"

Gisteren stond ze met twee vriendinnen op Schiphol in de rij om te boarden; helemaal klaar om voor tien dagen work and pleasure naar de Verenigde Staten te vliegen, aldus Annahita. "Ik werd, als enige van de tientallen passagiers, apart genomen. Of ik even buiten het vliegtuig kon wachten op de Amerikaanse Immigratiedienst."

'Not allowed to board'

Waarom werd haar niet gezegd. "Drie Amerikaanse mannen, zakelijk gekleed en met een strak gezicht kwamen het mij vertellen. Op de vraag van de stewardessen of ik na het gesprek mee mag, werd door één van deze mannen geantwoord: 'No, she is not allowed to board'."

Annahita denkt dat ze geweigerd is vanwege haar Iraanse achternaam en omdat haar ouders uit Iran komen. Zelf zegt ze geen Iraans paspoort te hebben en de afgelopen zeventien jaar niet in Iran te zijn geweest. De officiële reden van haar weigering wordt Annahita nooit verteld.