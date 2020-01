Noodbrug over de Zaan moet Zaandam bereikbaar houden: "Ik vind het griezelig"

ZAANDAM - Voor een grote groep Zaankanters wordt het de komende tijd een hele toer om het winkel- en uitgaanscentrum te bereiken. Vanaf morgen is de Beatrixburg dicht omdat het herbouwd wordt. Aan de Wilhelminabrug die ernaast ligt, wordt al gewerkt. Twee belangrijke Zaanse bruggen in hartje centrum zijn dus voor maanden uitgeschakeld.

Een fietser rijdt de pontonbrug op maar wordt tegengehouden door een verkeersregelaar. De noodbrug over de Zaan is nog niet open en wordt vandaag uitvoerig getest. De man moet over de Beatrixbrug, een stukje verderop.

Een Zaankanter die met een aantal mannen bij werkzaamheden in de sluis staat te kijken, begrijpt deze planning niet: "Waarom werk je nu tegelijkertijd aan twee belangrijke bruggen waardoor je zo'n pontonbrug nodig hebt?", vraagt hij zich hardop af.

Overlast

Maar volgens de gemeente en de provincie is het juist handig om het tegelijk te doen. Want dan is de periode van overlast ook korter. Het is de bedoeling dat beide bruggen nog voor de zomer klaar zijn. Auto's moeten flink omrijden om de andere kant van Zaandam te bereiken.

De noodbrug is alleen voor fietsers en wandelaars. Op bepaalde tijden kan de ponton opengaan voor de scheepvaart.

Voor ouderen met een rollator wordt het nog een hele toer om naar de overkant te lopen. En een oudere mevrouw ziet er nu al tegenop om er overheen te fietsen: "Zo dicht op het water en als regent en flink waait. Ik vind het griezelig."