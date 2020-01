Mannenkoor Con Amore moet stoppen met papierinzameling: "Op jaarbasis missen we nu 1300 euro"

AALSMEER - Arie Koningen (85) is al sinds 1958 actief als zanger bij het mannenkoor Con Amore uit Aalsmeer. Con Amore zamelde sinds de komst van Arie bij oud papier in en verkocht dit aan een recyclebedrijf maar dat is nu verleden tijd.

Het inzamelen was voor het koor een belangrijke inkomstenbron. "We hebben een periode gehad dat een container 135 euro per maand opleverde. Op jaarbasis zaten we dan toch op 1300 euro."

NH Nieuws

Dat er een einde kwam aan deze traditie bij Con Amore komt door de mate van vervuiling in het Europese papier. Hoe dat resulteert in zeer lage marktprijzen legt Gerard Nijssen uit. Hij is verantwoordelijk voor de papierrecycling bij Nijssen Recycling in Nieuw-Vennep. "Ons papieroverschot exporteerden we altijd naar Azië. Nu voeren alle Aziatische landen restricties in met betrekking tot de kwaliteit en kwantiteit van het ingevoerde materiaal."



Het Nederlandse papier is dus niet goed genoeg voor de Aziatische markt. Zij hebben de norm voor de mate van vervuiling aangescherpt en dat raakt indirect tientallen Nederlandse verenigingen. Con Amore staat er namelijk niet alleen voor. Onder meer muziekvereniging Flora uit Aalsmeer en Aalsmeers Harmonie moesten ook noodgedwongen stoppen met de inzameling. Ook de Aalsmeerse atletiekvereniging loopt zo inkomsten mis.

Quote "Als de kerk volzit en je hebt heerlijk gezongen, krijg je dankbaar applaus en ga je tevreden naar huis toe." Arie Koningen