Busleverancier na tragisch ongeluk Bussum: "Technisch falen bus staat nog niet vast"

BUSSUM - Het staat nog niet honderd procent zeker vast dat het tragische ongeluk met een NS-bus in Bussum te wijten is aan technisch falen van de bus. Dat stelt Scania, de leverancier van de bewuste bus. "Het echte technische onderzoek gaat nu pas beginnen", aldus een woordvoerder.

Het tragische ongeluk, waarbij een moeder overleed nadat de bus meerdere auto's ramde en vervolgens de moeder en haar zoontje op een bakfiets aanreed, is voor de busleverancier geen reden om bussen van hetzelfde type aan de kant te houden. "Vooralsnog hebben wij geen redenen om te twijfelen aan de veiligheid van deze bus. De voorlopige conclusie die de politie heeft getrokken over het 'technisch falen' van de bus komt voort uit verklaringen van getuigen en camerabeelden. Een echt technisch onderzoek is er nog niet geweest."