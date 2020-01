Mogelijke schietpartij in de Bijlmer: gewonde man aangetroffen

AMSTERDAM - De Amsterdamse politie doet onderzoek naar een vermoedelijke schietpartij in de Bijlmer. De recherche houdt er sterk rekening mee dat een man die vanochtend gewond werd aangetroffen, bij het incident betrokken is.

De politie kreeg in de loop van de ochtend een melding over een gewonde man. De verwondingen waren dermate verdacht, dat de recherche een onderzoek is gestart.

Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat er vermoedelijk vanochtend tussen 07.00 en 08.00 uur in of rond de Kolfschotenstraat geschoten is. De recherche heeft het sterke vermoeden dat de gewonde man daarbij gewond is geraakt.

De man was aanspreekbaar en is overgebracht naar een ziekenhuis. De politie roept getuigen of mensen die meer informatie hebben zich te melden via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.