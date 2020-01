Ivar Slik wil in thuiswedstrijd laten zien dat hij de ware Europees kampioen is

EGMOND AAN ZEE - Trots zat Ivar Slik in zijn Europese kampioenschapstrui vrijdag achter de tafel. De mountainbiker uit Bergen blikte op de persconferentie vooruit op de strandrace Egmond-Pier-Egmond. Zaterdag rijdt hij zijn eerste wedstrijd in de pas verworven trui. Een van zijn voornaamste tegenstanders is Timothy Dupont met wie Slik het na het EK verbaal aan de stok kreeg.



NH Sport/Edward Dekker

De Belg diende in Duinkerken een protest in, omdat hij vond dat Slik het parcours had afgesneden. De jury stelde Dupont in het ongelijk. Bij de 38 kilometer lange strandrace Egmond-Pier-Egmond komen de twee elkaar voor het eerst weer tegen. Slik: "We gaan zien hoe het is. Hij was niet blij met mij en ik niet met hoe hij het heeft opgepakt. Ik denk dat we geen vrienden worden, maar we hebben dezelfde hobby en hij lijkt me een goede kerel. Ik wil graag laten zien dat ik de ware kampioen ben."

Bekijk hieronder de reactie van Ivar Slik op z'n clash met Timothy Dupont.

NH Nieuws

Trui geeft veel moraal De kampioenstrui zit de 26-jarige Slik goed, al heeft hij het witte tenue met de blauwe strepen en gele sterren alleen nog maar op de training gedragen. "Het geeft heel veel moraal. Met morgen een bijpassende helm, schoenen en fiets. Dat is wel heel speciaal. Dit is een thuiswedstrijd. Als je die wint, tel je wel mee. Hier winnen is mooi, in de EK-trui is dat nog mooier dan normaal." Vorig jaar eindigde Slik achter Dupont en Lars Boom op de derde plaats. In 2014 werd hij vierde.

Quote "Dit is een thuiswedstrijd. Als je die wint, tel je wel mee" Europees Kampioen strandrace, Ivar Slik

NH Sport/Edward Dekker

Het deelnemersveld in Egmond is sterk. Vrijwel de gehele top-10 van vorig jaar staat aan het vertrek. Daarom is het moeilijk te voorspellen wie er met de winst vandoor gaat. Slik heeft geleerd van vorig jaar en zal niet met Dupont naar de meet rijden. "Dit jaar heb ik op machtsklimmetjes getraind. Dat heb ik onder de knie en daar zal ik hem (Dupont, red.) proberen te kraken."

Lars Boom Voormalig Europees kampioen op het strand, Lars Boom, doet voor de tweede keer mee aan Egmond-Pier-Egmond. "Het is de opener van het nieuwe jaar. Het is lekker als je hier goed voor de dag komt. Vorig jaar was ik beter in vorm dan op dit moment, want toen was ik in voorbereiding op het wegseizoen. Maar ik ben wel fit", aldus Boom.

Quote "Ik doe het te graag om te stoppen" Mountainbiker Lars Boom

Zie video hieronder hoe Lars Boom naar z'n kansen kijkt voor zondag.

NH Nieuws

Boom stapt in een sponsorloos zwart shirt op de fiets, nadat hij besloot om op de weg te stoppen met wielrennen. "Ik heb het gevoel dat ik nog steeds niet klaar ben met fietsen. Ik doe het te graag om te stoppen. Ik ben 34 dan kun je nog wel paar jaartjes door. De evenementen die ik wil doen zijn aantrekkelijk voor sponsoren. We zijn met een aantal in gesprek. Hopelijk is er over een paar weken witte rook."

Je kunt de strandrace Egmond-Pier-Egmond online live volgen bij NH Sport. Het startschot klinkt zaterdagochtend om 10.30 uur. Kijk hieronder de race van 2019 terug.