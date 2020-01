Problemen bij ziekenvervoerder van Zilveren Kruis leiden tot Kamervragen

Indieners Lilianne Ploumen en John Kerstens, beiden van de PvdA, willen van de minister

voor Medische Zorg, Bruno Bruins, weten of hij van oordeel is dat de medische zorg van patiënten in gevaar komt door de vervoersproblemen.

Dialysepatiënt Edwin Verdoner vertelde deze week aan AT5 dat ZCN veel afspraken niet nakomt. Zijn vrouw brengt hem daarom nu vier keer per week naar het ziekenhuis. Zij is woest op de vervoerder: "Het is triest! Ik hoorde vanochtend dat hier iemand op de afdeling huilend is aangekomen, omdat ze zolang heeft moeten wachten. Nierpatiënten hebben ook geen keuze, anders gaan ze dood!"

Meteen actie

Zilveren Kruis en ZCN erkennen de problemen en zeggen met man en macht te werken aan een oplossing. Maar op die oplossing willen de PvdA-Kamerleden niet wachten, zij willen dat de minister actie onderneemt en met Zilveren Kruis in gesprek gaat. Ook moet er een noodnummer voor patiënten komen.