Finn en Dez (7) halen tientallen kerstbomen op voor zakgeld: "De naalden lagen overal"

SCHAGERBRUG - Skelters, opleggers en zelfs een aanhanger. Alles schakelden de 7-jarige Finn en Dez uit Schagerbrug in om zoveel mogelijk kerstbomen te verzamelen. Met succes, want gisteren haalde gemeente liefst 119 bomen bij de twee jongens op. Finns moeder was er alleen niet altijd blij mee: "De naalden lagen overal, zelfs in bed."

Sinds oudejaarsdag waren Finn en Dez dag in dag uit bezig met het verzamelen van kerstbomen voor een extra zakcentje. "Ze gebruikten een skelter", zegt Johanna, de moeder van Finn. "Sommige jongens hadden een oplegger gemaakt, of een touw achter een fiets gehangen om bomen mee te nemen. Finns vader is met een aanhanger rondgereden om bomen op te halen. En heel veel met de hand, door gewoon achter ze aan slepen. Dus ze waren er mooi zoet mee."

Aan huis versnipperen

De achtertuin van Finn aan de Hollands Hoen in Schagerbrug lag gisteren bezaaid met kerstbomen: 119 in totaal. De jongens verzamelden zó veel bomen dat de gemeente Schagen bij ze aan huis kwamen om ze allemaal op te halen. De kerstbomen werden ter plekke versnipperd. De verzamelaars hadden een uurtje vrijgekregen van school om hier bij te zijn.

Johanna is blij dat het er op zit. "Het was voor mij wel mooi . De naalden in mijn bed en overal in mijn huis... dat was een 'leuke' bijkomstigheid", zegt ze met een lach. "Maar ze zijn buiten en dat is toch waar het om gaat. Ook het besef dat ze centjes krijgen voor wat ze doen, is fijn."

Wat de kinderen met de opbrengst gaan doen? "Lego kopen! En een stuntstep."

Bekijk hieronder de reportage van onze mediapartner Noordkop Centraal: